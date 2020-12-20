شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الإسماعيلى يساند لاعب الناشئين بعد إصابته بالسرطان فى لفتة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، فيديو لجمهور الإسماعيلى يساند لاعب الناشئين يوسف مؤمن بعد إصابته بالسرطان.

وعلق حسنى عبد ربه نجم منتخب مثر والإسماعيلى السابق، على الواقعة خلال مداخلة: "ده اختبار من عند ربنا وقدر ربنا ممكن يجى لاى حد ويوسف اعتبره زى ابنى.. وإدارة النادى الاسماعيلى خدوا اللقطة ومعملوش حاجة معاه.. ولكن أنا حضرت ودعمتهم وبقدم له المساعدة.. وبناشد رئيس نادى الإسماعيلى ومش طالعين نشحت على يوسف وبالعكس دة واجب علينا أنه نساعدة".

وأضاف: "محتاجين اللاعب يتعالج على نفقة الدولة.. وعنده مرض خطير جدا وأسرته ناس على قدها.. ووالده صارف عليه 120 ألف جنيه والإسماعيلى مطلعش لهم جنيه.. والمهندس إبراهيم اتصل بوالده وقال له : "اللى انت عاوزه ولم يقدموا أى حاجة"، وبعد اذن حضرتك.. اللى عاوز يعمل يعمل فعلى وحق على النادى وحق الأسرة اللى محتاجة مش بيشحتوا من حدا.. متكفل بانه يكمل تدريبة فى النادى عندى ومتكفل بمصاريف المواصلات للنادى واى حاجة.. والنادى الإسماعيلى نزل صورة لمؤمن وشالوا اللوجو بتاع النادى بتاعى".

وعلق مؤمن رمضان والد اللاعب يوسف خلال المداخلة،: "ناس كتير اطمنت على يوسف وده ابتلاء كبير من ربنا والحمد لله.. وزملائه بيجوا يدعموه كل يوم من تحت المنزل".