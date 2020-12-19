شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة» الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلى في حجز مقعده بالدور نصف النهائي بدوري المرتبط، بعد تخطي عقبة فريق الزمالك، رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم بنتيجة 62-59.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بعد فوز فريق الشباب تحت 16 سنة على نظيره الزمالك، في إياب دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 67-55، في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان الفريق الأول قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب الفريق الأول على الزمالك يوم الخميس الماضي بنتيجة 91-68، وسبق لفريق الشباب أن تغلب على نظيره بالزمالك في ذهاب دور الثمانية بدوري المرتبط بنتيجة 80-51.