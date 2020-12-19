شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في تصويت «فيفا» للأفضل بالكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، وإنجي عطية، كابتن منتخب السيدات في التصويت بجوائز الفيفا TheBest، وتحديدًا على جوائز السيدات أفضل لاعبة- أفضل حارسة مرمى وأفضل مدرب سيدات.

وجاء تصويت أحمد رمضان كالتالي..

- أفضل لاعبة: ١- سام كير ٢- لوسي برونز ٣- ويندي رينار

- أفضل حارسة: ١- أليسا نايهر

٢- سارة بوحدي ٣- إيلي رويبك

- أفضل مدرب: ١- لويس كورتيس ٢- ريتا جوارينو ٣- إيما هايس

فيما جاء تصويت إنجي عطية كالتالي..

- أفضل لاعبة: ١- لوسي برونز ٢- كارولين هانسن ٣- ديلفين كاسكارينو

- أفضل حارسة: ١- أليسا نايهر ٢-إيلي رويبك ٣- سارة بوحدي

- أفضل مدرب: ١- إيما هايس

٢- ريتا جوارينو ٣- سارينا فايجمان.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب مصر للكرة النسائية دون الـ20 عام تدريباته استعدادًا للمعسكر المغلق المقرر له من يوم 21 ديسمبر حتي يوم 26 ديسمبر، والذي يتخلله مباراتي منتخب لبنان الوديتين المقرر لهما يومي 23 و26 ديسمبر .