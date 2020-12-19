شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لجنة لبحث أزمة منتخب الشباب.. لن ندفن رؤوسنا بالرمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إن توقيت تولي المهمة صعب جدًا، لافتا إلى أنه في اتحاد الكرة منذ 27 عامًا .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طائرة تقل بعثة منتخب الشباب في طريقها إلى مطار القاهرة قادمة من تونس.

وأوضح أن اللاعبين سوف يتم نقلهم لفندق العزل وسيتم عمل الفحوصات اللازمة لهم، مشيرا إلى أن الطائرة التي تحمل منتخب الشباب خاصة ومجهزة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخلها.

وأضاف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجيل الحالي من لاعبي منتخب الشباب مستمرين حتى أولمبياد 2024.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لبحث الملابسات فيما حدث مع منتخب الشباب، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل السبل الفنية والقانونية للحفاظ على حقوق منتخب الشباب.

وواصل حديثه: لن نتنصل من المسئولية وسنتحملها فورا ولن ندفن رؤوسنا في الرمل ولا يوجد أحد قوى في الاتحادات الدولية ونحن لسنا أقوى من أحد وسوف نحصل على حقوقنا.

ووجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الشكر للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني مؤكدا أنهم اجتهدوا في ظروف صعبة .

وأكد أن انتخابات اتحاد الكرة سوف تجرى تحت إشراف كامل من الفيفا وستكون على الهواء وذلك حتى تظهر مصر بشكل يليق بدولة فيها اتحاد كرة منذ قرن من الزمان.

وأوضح المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن الانتخابات سوف يتم إجرائها خلال بطولة العالم لكرة اليد في النصف الثاني من يناير المقبل.

واستطرد: سيتم تقديم إعداد خطة مكتملة تشمل الحضور والإجراءات والمكان حول انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وتقديمها لمجلس الوزراء الأحد بعد المقبل، لأن هناك قرار من رئيس الوزراء بعدم عقد الجمعيات الأهلية.

وأردف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة،: هناك اختبار نزاهة سوف يخضع له المرشحون لانتخابات اتحاد الكرة للتأكد من عدم تضارب مصالح.

وأكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة،: أنه لن يكون مشاركًا في انتخابات اتحاد الكرة المقبل لأن هذا لا يحق له ولا لأعضاء اللجنة الخماسية .

وشدد على أن مسئولي الاتحاد الدولي يعرفوه مباشرة وتحدثوا معه على تولى رئاسة اتحاد الكرة على هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، مردفا «مندوب الفيفا أكد ثقته في أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة» .



وأشار المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة،: إلى أن المهندس هاني أبوريدة هو الذي رشح اللجنة الخماسية للفيفا لإدارة اتحاد الكرة».