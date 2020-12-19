ليفاندوفسكي يضع بايرن ميونخ على قمة البوندسليجا بفوز في اللحظة الأخيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك في اللحظة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا هدفه الثاني في المباراة ليقلب بايرن ميونخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه باير ليفركوزن اليوم السبت، ويتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» قبل بدء عطلة الشتاء.
وافتتح باتريك شيك التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة مذهلة في الدقيقة 14 ليتأخر بايرن للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.
ولم يخسر بايرن في أي من المباريات الست السابقة ونجح في إدراك التعادل عبر ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم يوم الخميس، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل لكن ليفاندوفسكي هز الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد بايرن إلى 30 نقطة.
وتراجع ليفركوزن إلى المركز الثاني وله 28 نقطة بعد خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.
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