شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات الدوري المصري بداية من الأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الدوري المصري مبارياته يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، بإقامة مباريات الأسبوع الثالث من منافسات المسابقة.

وحتى الآن يتصدر فرق الأهلي ونادي سيراميكا كليوبارترا ونادي أسوان ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط لكل فريق منهم، بينما يتصدر 9 لاعبين هدافي الدوري المصري برصيد هدفين لك منهم وهم: محمود كهربا ومحمد شريف لاعبا الأهلي، ومصطفى محمد لاعب الزمالك، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وشريف عادل وشادي حسين لاعبا سيراميكا، وصلاح أمين لاعب وادي دجلة، وهيثم مصطفي لاعب أسوان، ووالتر بواليا لاعب الجونة.

ونستعرض في السياق التالي جدول مواعيد مباريات الدوري حتى نهاية العام. جدول مواعيد مباريات الدوري المصري التاريخ الفريق المنافس الموعد الإثنين 21/12/2020 البنك الأهلي الإنتاج الحربي 2.30 ظهرًا الجونة الإسماعيلي 5.00 مساءًا المصري نادي أسوان 7.30 مساءًا الثلاثاء 22/12/2020 إنبي غزل المحلة 5.00 مساءًا طلائع الجيش مصر المقاصة 7.30 مساءًا الخميس 24/12/2020 وادي دجلة سموحة 7.30 مساءًا الجمعة 25/12/2020 نادي أسوان الجونة 2.30 ظهرًا غزل المحلة طلائع الجيش 5.00 مساءًا الإسماعيلي البنك الأهلي 7.30 مساءًا السبت 26/12/2020 الإنتاج الحربي المقاولون 5.00 مساءًا مصر المقاصة المصري 7.30 مساءًا الأحد 27/12/2020 الاتحاد السكندري إنبي 5.00 مساءًا سيراميكا كليوباترا الأهرام 7.30 مساءًا الإثنين 28/12/2020 الزمالك الأهلي 7.30 مساءًا الثلاثاء 29/12/2020 نادي أسوان الإسماعيلي 2.30 ظهرًا الأربعاء 30/12/2020 الجونة مصر المقاصة 2.30 ظهرًا المقاولون البنك الأهلي 5.00 مساءًا المصري غزل المحلة 7.30 مساءًا ملحوظة لمتابعى المباريات من المملكة العربية السعودية زيادة ساعة فارق توقيت الموعد في مصر الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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