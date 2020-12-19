شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل بعثة منتخب الشباب في صالة خاصة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة منتخب الشباب قادمة من مطار قرطاج بتونس على متن طائرة مجهزة طبيا تابعة للشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، وفرتها وزارة الطيران المدني لإعادة المنتخب من دولة تونس الشقيق، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر استقبال بعثة منتخب الشباب فور وصولها من تونس مساء اليوم، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وأجرت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عمليات تعقيم موسعة للمبنى قبل وبعد وصول بعثة الفريق، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس القاتل، ومن المقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لإعادة المنتخب المصري للشباب من تونس إلى القاهرة في ضوء التنسيق الذي تم مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء في مصر أو من الجانب التونسي، للاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيرا إلى أنه حتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصري وهو يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة .