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اللجنة الأوليمبية تهنئ اتحاد الجودو بذهبيتي رمضان درويش وحاتم عبدالآخر

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة الأستاذ مطيع فخر الدين لحصول رمضان درويش وحاتم عبدالآخر على الميدالية الذهبية وحصول أحمد وحيد على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا الـ41 للجودو المقامة حاليًا في مدغشقر.

حقق رمضان درويش المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 100ك، بينما حقق حاتم عبدالأخر المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 ك، بينما حقق أحمد وحيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن +100ك.

كان محمد محي قد حقق الميدالية الذهبية في وزن 73 ك، ومحمد عبدالموجود حقق ذهبية وزن 66 ك، ومحمد عبدالرحمن ذهبية وزن 81 ك ،ليصبح إجمالي الميداليات الذهبية 5 ذهبيات لمصر.

وحقق أحمد على فضية وزن 66 ك، ومحمد عبدالعال فضية وزن 81 ك.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بالنتائج المميزة التي يحققها منتخب الجودو في بطولة إفريقيا ال41 المقامة في مدغشقر مؤكدا أن الجودو المصري يخطى بخطى ثابته نحو تحقيق الانجازات التي تتطلع لها مصر.

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