اللجنة الأوليمبية تهنئ اتحاد الجودو بذهبيتي رمضان درويش وحاتم عبدالآخر

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تهنئ اتحاد الجودو بذهبيتي رمضان درويش وحاتم عبدالآخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة الأستاذ مطيع فخر الدين لحصول رمضان درويش وحاتم عبدالآخر على الميدالية الذهبية وحصول أحمد وحيد على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا الـ41 للجودو المقامة حاليًا في مدغشقر.
حقق رمضان درويش المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 100ك، بينما حقق حاتم عبدالأخر المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 ك، بينما حقق أحمد وحيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن +100ك.
كان محمد محي قد حقق الميدالية الذهبية في وزن 73 ك، ومحمد عبدالموجود حقق ذهبية وزن 66 ك، ومحمد عبدالرحمن ذهبية وزن 81 ك ،ليصبح إجمالي الميداليات الذهبية 5 ذهبيات لمصر.
وحقق أحمد على فضية وزن 66 ك، ومحمد عبدالعال فضية وزن 81 ك.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بالنتائج المميزة التي يحققها منتخب الجودو في بطولة إفريقيا ال41 المقامة في مدغشقر مؤكدا أن الجودو المصري يخطى بخطى ثابته نحو تحقيق الانجازات التي تتطلع لها مصر.
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