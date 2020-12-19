شكرا لقرائتكم خبر عن ريجا.. بطلاً للعالم لكرة السلة 3x3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اختتمت اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2020 النسخة التاسعة والجولة الخامسة من نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 التي انطلقت بمشاركة أفضل 12 فريقا في العالم بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة وبدعم من برنامج جودة الحياة.

وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الفعاليات والشراكة ‏3x3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو سوريانو الفرق الفائزة، حيث توج باللقب فريق ريجا (لاتيفيا) بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق ليمان الصربي بنتيجة 21-20، فيما بلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 60 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 40 ألفا، ونال الثالث 28 ألفا، بالإضافة لجوائز نقدية لأصحاب المراكز من 4 إلى 6، وقدمت مدير عام إدارة التسويق في برنامج جودة الحياة أسيل العمران جائزة أفضل لاعب في منافسات الدنك (جراباوفسكي) من هولندا بعد فوزه بأفضل تصويت من قبل اللجنة.

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد ختام منافسات البطولة: «هذه البطولة تضاف لمجموعة من البطولات التي استضافتها المملكة، ونحن ولله الحمد نقيم العديد من البطولات العالمية رغم الظروف الراهنة، وإن شاء الله في المستقبل نستمتع جميعاً عندما تعود الأمور لطبيعتها ويعود الجمهور لمتابعتها وتشجيع أفضل الفرق».

وأضاف: «نسعى دائما للتعاون مع الاتحادات الدولية وكذلك الاتحاد السعودي لكرة السلة لجلب ما هو الأفضل في العالم، حيث تعتبر لعبة 3×3 من أسرع ألعاب كرة السلة في التطور والاهتمام والنمو، وحتى وجودها يعتبر له طابع جديد في رياضة كرة السلة، ونحن نحرص على متابعة وجلب جميع البطولات التي تحظى بشعبية عالمية».

وتابع وزير الرياضة: «الوزارة تهتم بكل ما يضيف للرياضة السعودية وكرة السلة في المملكة، ونسعى لجلب بطولة عالمية تعتبر هي الأعلى في البطولات، ونعد الجميع بأننا في المستقبل سنستضيف بعض الألعاب الاستعراضية للأندية».