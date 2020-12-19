أولسان يهزم برسيبوليس الإيراني ويتوج بكأس دوري أبطال آسيا 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على برسيبوليس الإيراني 2-1 أمس في مباراة نهائية مثيرة أقيمت على ملعب استاد الجنوب، أحد الاستادات التي تحتضن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وافتتح مهدي عبدي كرة التسجيل لبرسيبوليس في الدقيقة 45 ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق برسيبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.

وشهد الاستاد حضورا جماهيريا بنسبة 30% من السعة الاستيعابية للاستاد، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي أمس الأول الجمعة أنه ضمن جهود ضمان سلامة وصحة كل الجماهير، اتفق الاتحاد واللجنة المحلية المنظمة على تطبيق معايير صارمة، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة في جميع فعاليات كرة القدم بدولة قطر، والتي تسمح بحضور 30% من سعة الملعب.

يذكر أن محكمة كأس صدمت النصراويين بتأييدها لموقف الاتحاد الآسيوي بصحة سلامة موقف تسجيل لاعبي الفريق الإيراني لتسد الباب وتقطع الطريق أمام آخر الآمال النصراوية للتمسك بحظوظ اللعب على نهائي القارة الصفراء.

وأعادت جماهير النصر عبر منصات التواصل لومها وغضبها على مدافع الفريق البرازيلي مايكون الذي أهدر الضربة الترجيحية الرابعة والتي تسببت في خسارة الفريق وخروجه من الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2020 .