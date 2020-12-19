ليفربول يكتسح كريستال بالاس بسباعية

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وتقدم ليفربول بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة الثالثة، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 35، ثم سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44، ثم سجل جوردان هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 52، ثم أضاف فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 68، قبل أن يختتم محمد صلاح أهداف ليفربول بتسجيله الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 81 و84.ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، وهيونج مين سون لاعب توتنهام.
ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
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