شكرا لقرائتكم خبر كورونا يحرم شباب مصر من أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا للشباب قد قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية بالبطولة واحتساب النتيجة والنقاط الثلاث لصالح تونس.وذكر اتحاد الكرة المصري أمس الأول «لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب المصري للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل كوكا».
وأضاف «تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبا لخوض المباراة، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا».
وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد من اللاعبين في أول أيام تواجد بعثة الفريق في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يحرم شباب مصر من أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.