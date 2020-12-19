شكرا لقرائتكم خبر كورونا يحرم شباب مصر من أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس بدء إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس، وذلك في ظل الظروف التي عرقلت مشاركته في بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب، كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا للشباب قد قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية بالبطولة واحتساب النتيجة والنقاط الثلاث لصالح تونس.

وذكر اتحاد الكرة المصري أمس الأول «لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب المصري للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل كوكا».

وأضاف «تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبا لخوض المباراة، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا».

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد من اللاعبين في أول أيام تواجد بعثة الفريق في تونس.