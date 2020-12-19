يون بيت جارام يحقق جائزة أفضل لاعب.. وحمد الله الهداف

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وتوج جارام بالجائزة عقب المباراة النهائية التي انتهت بفوز أولسان هيونداي على برسيبوليس الإيراني 2-1 أمس السبت على ملعب استاد الجنوب، أحد الاستادات التي ستستضيف كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.وتوج جارام بالجائزة بعد أن لعب دورا بارزا طوال مشوار الفريق في البطولة الآسيوية، وقد سجل له أربعة أهداف.
فيما فاز مهاجم النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله بجائزة الهداف بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف.
وتوج نادي أولسان هيونداي بجائزة اللعب النظيف في البطولة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم.
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