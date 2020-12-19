سيف برزان بطل سباقات الخيل بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية الجبيل ثالث سباقاته للموسم الحالي 1442هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 م، حيث حقق الجواد (سيف برزان) لإسطبل طارق الدقيلان المركز الأول، وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.

وفاز في الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح 3 سنوات فأكثر بمسافة 1600م الحصان (ثنيان العز) لإسطبل هندي المطيري، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس ربحت من (1-3) ومسافة 1600 م فاز الحصان (لصيف) لإسطبل فارس آل شنيف، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر 3 سنوات ومسافة 1600 م فاز بالمركز الأول الحصان (ربما) لإسطبل أحمد الزاهر، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 3 سنوات فأكثر بمسافة 1600 م فاز بالمركز الأول الجواد (سرهج) لإسطبل طارق الدقيلان.