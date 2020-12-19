شكرا لقرائتكم خبر مفاجآت مدوية بافتتاح كأس الملك الفتح يبعد حامل اللقب والعين يزيح البطل التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مفآجات مدوية شهدتها النسخة الحالية الاستثنائية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بخروج الهـلال بطـل النسـخة السـابقة علـى يد الفتـح، وكذلك خـروج الأهلي والشـباب من دور الــ 16 على حسـاب فريقي العين والقادسـية الصاعدين حديثا لدوري المحترفين، بينما جاء تأهل الاتحاد وصيف النسـخة ما قبل الماضية بفوز عريض على الوحدة.

الفتح يقصي البطل

حقق فريق الفتح المفاجأة الكبرى في دور الـ16 من كأس الملك بعد أن أخرج الهلال بطل النسخة الماضية، وبطل آسيا، ورابع أندية العالم، وبطل دوري الـMBS العام الماضي، على أرضه بالعاصمة الرياض بهدفين دون رد، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 ويطير لمواجهة الاتحاد.

القادسية يكرر مواقفه مع الشباب

كرر فريق القادسية الصاعد حديثا لدوري الأضواء مواقفه أمام ضيفه الشباب بعد أن أزاحه من دور الـ16، بعد أن تغلب عليه بالمواجهة الدورية ليصل عن جدارة واستحقاق لدور الـ8 من البطولة الأغلى.

النصر يفلت من الرائد

أفلت فريق النصر من قبضة الرائد في ذات الدور بعد أن تمكن من إقصاء الرائد بهدفين دون رد في مواجهة كان الرائد فيها ندا عنيدا وأهدر من خلالها العديد من الفرص السانحة أمام مرمى النصر.

الاتحاد يصطاد الوحدة

واصل فريق الاتحاد تقديم عروضه المميزة هذا الموسم، مكررا تفوقه وعلو كعبه على مستضيفه الوحدة، ليخرجه من دور الـ16 من بطولة كأس الملك بعد أن كان قد كسب مواجهة الدوري قبل 10 أيام من موقعة الكأس.

العين يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فجر فريق العين الوافد الجديد على دوري المحترفين مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أسقط الأهلي بجدة بهدفين دون رد، أسهما في إشعال فتيل الغضب داخل القلعة الأهلاوية، ليواصل أبناء الباحة توهجهم في إطلالتهم الأولى بين أندية الكبار.

مارس موعد لدور الثمانية

من المنتظر أن تلعب مواجهات دور الـ8 من كأس الملك في مطلع شهر مارس 2021، حيث ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد تحديد روزنامة آسيا ونهائي البطولة العربية لتأكيد الموعد النهائي.

مواجهات دور الثمانية

الاتحاد والفتح

الباطن والفيصلي

النصر والعين

التعاون والقادسية