شكرا لقرائتكم خبر عن أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقبه الثاني في دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد الأول في 2012، بفوزه على بيرسيبوليس الإيراني 2-1، أمس السبت، في النهائي على استاد الجنوب في الدوحة.

سجل لأولسان الذي سيمثل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة في فبراير/شباط المقبل، البرازيلي جونيور نيجراو (49 و55 من ركلة جزاء) وللخاسر مهدي عبدي (45).

وهذه المرة الثانية التي يخسر فيها بيرسيبوليس في النهائي بعد سقوطه أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018.

وفاجأ بيرسيبوليس الكوريين قبل صافرة نهاية الشوط الأول، فسجل مهدي عبدي هدف السبق من كرة مرتدة تردد الدفاع الكوري في إيقافها، فسدد بيمناه أرضية محكمة من حدود المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جو سو-هوك (45).

لكن أولسان أبى الدخول إلى غرف الملابس متأخراً، فحصد ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه مدافعه سيد جلال حسيني على يون بيت-جارام، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، تولى تسديدها نيجراو في الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس حامد لاك لكنها ارتدت إلى البرازيلي ووضعها في الشباك (45+4).

مطلع الشوط الثاني، حصل أولسان على ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على سعيد آغائي ترجمها نيجراو هذه المرة من المحاولة الأولى (54)، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف بالتساوي في الصدارة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

وبحث بيرسيبوليس في نهاية المباراة عن إدراك التعادل، لكن أولسان صمد وحقق فوزاً جديداً منحه اللقب القاري الأول بحضور رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو. وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار.