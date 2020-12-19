«جوال» يتألق ويتوج بكأس ولي عهد الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجواد «جوال» للوثبة للسباقات والتابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تألقه في مضمار نادي الشارقة وتوج بلقب سباق «كأس ولي عهد الشارقة»، محرزاً فوزه الثاني على التوالي، فيما توج الجواد «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر بلقب سباق «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، وأقيم السباق على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق وهو الرابع هذا الموسم بمشاركة 83 جواداً؛ حيث كان التنافس على جوائز قدرها 560 ألف درهم.

وفي تفاصيل الشوط الخامس شوط «كأس ولي عهد الشارقة»، انتزع الجواد «جوال» من الوثبة للسباقات والتابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبقيادة الفارس فرناندو جارا لقب الشوط المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 200 ألف درهم .

وأقيمت منافسات السباق بحضور كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، إلى جانب عدد من ملاك ومربي الخيول.

وحصد الجواد «نجم الراوسي» لأحمد الشميلي بقيادة الفارس فابريس فيرون لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر.

ونال الجواد «فانديم» لإسطبلات الوثبة للسباقات والتابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبقيادة الفارس فرناندو جارا، لقب الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، حققت الفرس «حربة» لسيف المحيربي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، الفوز في زمن 2:04:70 دقيقة وبفارق رأس، واقتنص الجواد «وكيل ورسان» للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس ريتشارد مولن لقب الشوط الرابع لمسافة 1700 متر.

وكان مسك الختام بالشو ط السادس شوط «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»؛ حيث توج الجواد «تيلورز رو» لمالكه مصعب الريس بقيادة الفارس رويستون فرنش بكأس الشوط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والذي يبلغ مجموع جوائزه 200 ألف درهم، لمسافة 2000 متر .

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