شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين اتحاد الجوجيتسو ونظيره الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مذكرة تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو تنص على التعاون لتطوير هذه الرياضة في البلدين، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المشتركة لتمكين اللاعبين والمدربين والإداريين في الإمارات وإسرائيل عبر المسابقات والبرامج التدريبية.

وجاء توقيع مذكرة التعاون على هامش فعاليات بطولة الاتحاد للجوجيتسو التي استضافتها جوجيتسو أرينا بأبوظبي السبت، بحضور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإيريز ألروي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وسميرة الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «تأتي هذه الاتفاقية ترجمة حقيقية على أرض الواقع لمعاهدة السلام التي وقعت بين البلدين في سبتمبر الماضي، وتأكيد واضح على تعزيز الشراكة والتعاون بيننا في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي». وأضاف: «إننا في الامارات نفتخر بتجربتنا الناجحة في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو بالمدارس والأندية ومختلف مؤسسات الدولة والأكاديميات الخاصة، بما جعلها نموذجاً يحتذى به في آسيا والعالم. ونعتبرها ملكاً للجميع من أجل الاستفادة منها».

وقال إيريز ألروي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو: «تمتلك الإمارات مكانةً هامة في مشهد رياضة الجوجيتسو، وتتيح لنا هذه الاتفاقية العمل مع عددٍ من أفضل الرياضيين والحكام والإداريين في العالم. وسيجني مجتمع الجوجيتسو الإسرائيلي فوائد كبيرة من هذا التعاون الهام، والذي سيعزز أيضاً الروابط بين الشعبين».