شكرا لقرائتكم خبر عن سالم بن هويدن يشكر حاكم الشارقة على مجمع نادي الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: عصام هجو

رفع سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي أسمى عبارات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة التي وجه بها سموه مؤخراً لتطوير نادي الذيد وبناء مجمع رياضي جديد للنادي. وأضاف أن الصيانة التي جرت على جميع مرافق النادي أشرفت على الانتهاء وتمت صيانة الاستاد بجميع مرافقه من الأرضية والمضمار والمقصورة والإنارة الحديثة والعيادة وغرف الملابس وخلافه، وقال إن التشطيبات في مراحلها الأخيرة.

وأشاد بن هويدن بمتابعة واهتمام مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، وقال: سعادتنا كبيرة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتشييد المجمع الرياضي الجديد الذي شرع الفريق الهندسي الخاص بمجلس الشارقة الرياضي في تصميمه، وسيكون موقعه داخل النادي بالقرب من مدرسة الكرة ويشتمل على صالة رياضية بكل مرافقها وحمام سباحة.

وحول الألعاب الناشطة للذيد في مختلف البطولات قال بن هويدن: يأتي في مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم وفرق المراحل السنية تحت 13و15و17 سنة، وفريق الكرة يقوده المدرب الوطني محمد العجماني وجهازه المعاون، ونحن راضون عن مردود الفريق حتى الآن، وهدفنا أن نكون بوسط القائمة على أقل تقدير، ونظراً للظروف التي يمر بها الفريق فقد استغللنا فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا في صيانة جميع مرافق النادي والاستاد ولذا هناك حالة من عدم الاستقرار بسبب كثرة التنقل، حيث نتدرب في أندية الشارقة والحمرية وجامعة الشارقة ونلعب مبارياتنا منذ بداية الموسم الحالي على استاد نادي البطائح، وبعد أقل من شهر سيعود الفريق الى ملعبه الذي لبس حلة زاهية ولم تتبق سوى اللمسات الأخيرة، ونوه بأنهم سعداء بوجود 5 لاعبين تم تصعيدهم من المراحل السنية الى الفريق الأول إضافة الى دعم الفريق بلاعبين من اتحاد كلباء وحتا اللذين نتوجه لهما بالشكر على تعاونهما معنا

نجمة في سماء الذيد

وعن الرماية قال بن هويدن إنها نجمة في سماء النادي وتعتبر اللعبة الأساسية والمتميزة محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً، حيث حصدنا فيها العديد من الألقاب والميداليات. وأضاف أن فريق الذيد للرماية هو قوام المنتخب الوطني الذي يمثل الدولة في مختلف المحافل والبطولات الدولية في البندقية والمسدس، ولدينا 3 أجيال تتمتع بكفاءة عالية للرجال والشباب والناشئين، وصالة الرماية الحديثة في النادي ساهمت في تطور اللعبة بصورة كبيرة وهي مصممة للمشاركة في بطولات خارجية عن بعد، واستفادت منها الفرق كثيراً في التدريبات والمشاركة الدولية خلال فترة كورونا وهي أيضا من مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة.

ناد اجتماعي

واختتم سالم بن هويدن حديثه بقوله ان من الأمور التي يتميز بها الذيد أنه يجمع كل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخله بفتح أبواب النادي للجميع لممارسة الرياضة بما فيها المشي ومن الأمور اللافتة ان الأسر تحضر الى النادي لممارسة الرياضة والمشي بالذات مما يجعله نادياً أسرياً واجتماعياً بدرجة كبيرة.

