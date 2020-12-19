شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهنئ اللجنة الثلاثية بثقة الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتهنئة للجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، وتضم فى عضويتها كلاً من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، والمنوط بها إدارة شئون كرة القدم لحين إجراء الإنتخابات.

وقال مجلس الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي: "يتمنى المجلس النجاح للجنة التي تولت المهمة فى توقيت صعب غاية ،مؤكدا ثقته فى قيام اللجنة بأدائها على أكمل وجه وتدعيم مبدأ العدالة بين كل الأندية وهو مايصب فى صالح الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية. وكان الاتحاد الدولى قد قرر تعيين لجنة ثلاثية بعد توجيه الشكر للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وذلك من أجل تنظيم عملية انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى، بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.