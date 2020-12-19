شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: بيراميدز آخره تالت الدورى بعد الزمالك والأهلى.. وأوباما عنده كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى محمد صلاح، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، استمرار أيمن يونس وعبد الحليم على وأشرف قاسم فى العمل باللجنة الفنية فى الزمالك لحبهم الشديد للنادى وفى النهاية سيحاسبون أمام اللجنة المؤقتة التى من حقها مسألتهم.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك: مفيش مشاكل فى الزمالك ولا أزمات ولا تعثر والماليات تم البدء فى صرفها لفريق الكرة وباقى الألعاب، مضيفًا أنا فنى فقط ولا أهتم بالإدارة "ومحدش يقول عشان محدش اختاره بل بالعكس تم العرض عليا ولكنى لا أفهم غير فى الفنيات".

وأكد الزمالك سينافس على الدورى العام هذا الموسم ولن يتبقى سوي الأهلى والزمالك على المنافسة حتى نهاية الموسم، مضيفا البطل لا يخشى أحد ومن الأفضل البدء فى الدورى بالمواجهات الصعبة لتجميع نقاط كثيرة لحصد اللقب فى النهاية.

وواصل الزمالك إستحق بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مواجهات ربع ونصف النهائى ولكن فى مباراة الأهلى النهاية لم نتوج بالبطولة ولم نحقق المطلوب منا والهدف وهو الفوز والتتويج، مضيفًا: "بيراميدز آخره تالت بعد الزمالك والأهلى وهذا هو الوضع الطبيعي ويبقى لاعبى الأهرام الأغلى ماديًا وفى المرتبات غير أن متعة الكرة والرغبة فى حب الكرة مختلفة لجماهيرية الأهلى والزمالك كما أنه خسر 5 نقاط أول مباراتين بالدورى من تعادل وهزيمة".

وأردف قائلا : "مباريات الدورى صعبة وعلى اللاعبين التعامل معها على أنها لقاءات كوؤس والفوز فى كل مباراة على حده للاستمرار فى المسابقة كما علينا هزيمة المنافسين عند مواجهاتهم لضمان درع الدورى العام هذا الموسم .

واستكمل تصريحاته قائلاً: "أقول للجمهور خدى من كلامى أنا وبلاش السوشيال ميديا عندى معلومات صحيحة والجماهير اتحملت كثيرًا الزمالك بيلعب كويس لكنه يخسر وأتمنى من وزير الرياضة السماح بعودة الجماهير لو بأعداد قليلة الملاعب من غير جماهير تخسر الكثير.

ويري مدرب الزمالك السابق أن بن شرقى وفرجانى ساسي هما الأقرب لتسجيل الأهداف فى الزمالك حاليًا مضيفًا حزنت لرحيل أحمد دويدار مختتما حديثه أوباما لسة عنده كتير ودربته من قبل ولديه إمكانيات عالية".