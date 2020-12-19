شكرا لقرائتكم خبر عن غزالة التشادى يخوض مرانه الرئيسي عصر الثلاثاء استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق غزالة التشادى مرانه الرئيسى الثلاثاء المقبل في الثانية عصرًا علي ملعب بترو سبورت استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الأربعاء في الثانية عصرًا علي نفس الملعب في ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة فريق غزالة التشادى الي مصر في الواحدة فجر الاثنين المقبل، علي أن تخوض مرانًا في ملعب فندق الإقامة ، وستقام مباراتي الزمالك مع بطل تشاد في مصر نظرًا لوجود ازمة مالية لدى الفريق التشادى تمنعه من استضافة الزمالك في تشاد، وتم الحصول علي موافقة الاتحاد الافريقي علي نقل المباراتين إلى مصر.

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن أن عودة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الي الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند في عقده يسمح للزمالك باستعادته في منتصف الموسم.

وقال المصدر إن رزاق سيسيه من المحترفين المميزين في الدورى المصري ويمتلك مستوى ثابت خلال المواسم الماضية، مما يجعله إضافة قوية للزمالك عقب عودته بنهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مع احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة مما أدى لظهوره بمستوى اقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

وأكد زيزو للمدير الفني انه يركز مع الفريق ومستواه في ثبات ولا يشغل تفكيره بأي عروض خلال الفترة الحالية وأنه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق في الدورى والبطولة الأفريقية.

في نفس السياق قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

وقام عبد الهادى بالتحدث مع أكثر من لاعب ونقل لهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، ومن ثم خاضوا تقسيمة قوية فى جزء صغير من الملعب تم خلالها تطبيق التعليمات الفنية من الجهاز.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين شاركوا بلقاء بيراميدز، وخاضت فقرة فنية خاصة خفيفة، بصحبة كوستا مدرب الفريق، أعقبها سباق سرعات وبعض الإطالات تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومن ثم غادروا الملعب لإجراء بعض عمليات الاستشفاء بالجيمانيزوم، فى ظل حرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على عدم إجهاد هذه المجموعة بسبب خوضهم لقاء قويا منذ يومين، وكذلك معالجة الإرهاق لديهم بالشكل الأمثل من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي خاص.