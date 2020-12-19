شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لمواجهة بطل النيجر فى دورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر إنستجرام صورا من استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسفر إلى النيجر لمواجهة فريق سوني ديب فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأظهرت الصور جانبا من مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل مروان محسن، وكريم نيدفيد، تنفيذ برنامجهما التأهيلي من الإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث خاض مروان محسن جانبا من التدريبات الاستشفائية في "الجيم" بينما أدى كريم نيدفيد جلسة في "الجيم" وجري حول الملعب.



الأهلي عبر انستجرام

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة طبية ظهر اليوم، استعدادا للسفر إلى النيجر غدا الأحد لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق، أكد مسئولو النادي الأهلي، تحسن الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، مما استدعى حجزهم في أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق المقيمون فيه استمرار تواجدهم بعد إصابتهم بالفيروس.



استعدادات الأهلي للسفر إلى النيجر

وتابع مسئولو الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي لا يعاني حالياً من أي أعراض فيما سيجري اليوم مسحة بشكل عادي مع باقي أعضاء الفريق لمعرفة موقفه من النهائي من السفر مع الفريق للنيجر، ففي حالة استمرار إيجابية العينة سيتخلف عن السفر أما في حالة سلبية العينة فسيسافر بشكل طبيعي لقيادة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر في افتتاح مباريات الفريق ببطولة دوري آبطال افريقيا.

جانب من استعدادات الأهلي للسفر إلى النيجر