شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنعش شريف وكهربا وصلاح وريان القوة الهجومية للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت دماء الخط الهجومي للأهلي، وأضاف الثلاثي العائد من الإعارة "محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان"، مع الظهور الحقيقي لمحمود كهربا بعد الحصول على فرصة حقيقة مع المارد الأحمر، نزعة هجومية فى الخط الأمامي للأهلي، ومنح الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خيارات متعددة فى مركز المهاجم.

ورغم أن محمود كهربا انضم للأهلي فى يناير الماضي، إلا أن بصمته الحقيقية مع الأهلي لم تظهر إلا فى الموسم الحالي بعد حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة أساسيا مع موسيماني، بعدما عانى الموسم الماضي من مرافقة الدكة فى عهد السويسري رينيه فايلر بخلاف استبعاده فى عدد من المباريات لظروف إيقافه.

وأضفى محمد شريف قوة هجومية فائقة بفضل إمكانياته العالية وسرعاته الفائقة وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز، وإجادته اللعب بكلتا قدميه، واستغلال أنصاف الفرص التى تتاح له أمام مرمى المنافسين، وهو ما ظهر خلال مشاركته فى مباراتى المقاصة وغزل المحلة.

ونفس الحال بالنسبة لمحمود كهربا، الذي ظهر مستواه الحقيقي مع الأهلي في عهد بيتسو موسيماني، ونجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي كلاعب لديه حلول متعددة سواء باللعب في مركز الجناحين أو المهاجم الصريح، بخلاف أنه لا يكل عن الحركة داخل الملعب وإزعاج المنافسين.

ويأتي صلاح محسن كأحد الحلول الهجومية المطروحة لتدعيم هجوم الأهلي، وكحل لتنشيط القوة الهجومية للنسور الحمر، وهو ما ظهر خلال مشاركته في مباريات الكأس ومباراتي الدوري، ورغم أنه لم يسجل أية أهداف منذ العودة للأهلي غلا أنه يملك إمكانيات عالية، ولعب دور مهم في صناعة هدف محمود كهربا في مباراة غزل المحلة، بفضل عرضيته المتقنة إلى محمد شريف قبل أن ترتطم بالعارضة وتعود إلى كهربا الذي يسددها في مرمى المحلة، ولديه قدرات تهديفية عالية وقدرة على التصويب وخلق فرص لزملائه.

وأخيرا، أحمد ياسر ريان أحد المهاجمين المميزين في الدوري المصري، والذي أخرت إصابته بكورونا في إظهار بضمته مع الأهلي، حيث غاب عن مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر، والمباراة الافتتاحية للدوري، قبل أن يشارك فى نهاية مباراة غزل المحلة، وأهم ما يميزه قدرته على التصويب وإجادة كرات الرأس بخلاف قوته البدنية التي تساعده في الالتحامات مع المنافسين.