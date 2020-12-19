شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون يطمئن الجماهير على النحاس ويؤكد: لاعبونا قد المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدار المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، جماهير الكرة المصرية على عماد النحاس نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لذئاب الجبل، بعد إصابته بكورونا، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، النحاس فى حالة صحية جيدة وخضع مع جميع اللاعبين للتحاليل والأشعة على الصدر وجاءت نتائجها جيدة، واللاعبون خاضوا تدريباتهم بشكل طبيعى استعداداً لمباراة النجم".

وأضاف فتحى، النجم الساحلى فريق كبير، ولكن لاعبونا أيضاً رجال وعلى قدر المسئولية ويدركون ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية فى القاهرة، وتعاهدوا على بذل أقصى طاقتهم فى المباراة لتصحيح الصورة بعدما غاب عنهم التوفيق فى أول مباراتين بالدورى خاصة أمام وادى دجلة".

واختتم فتحى تصريحاته قائلا، "نطالب فقط بإيقاف الشائعات حول الفريق واللاعبون سيخضعون للمسحة الرسمية من الكاف غداً ونتمنى أن تكون نتائج المسحات بالكامل سلبية".

يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.