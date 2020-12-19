شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تغيير موعد مباراة الترجي والأهلي الليبي من أجل عيون "الغزالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل الزمالك عن حصول النادى على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة مباراة الفريق أمام الغزالة التشادى الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بعد نقل مباراتى الذهاب والعودة إلى مصر لوجود أزمة مالية بنادى الغزالة تعوق استقبال الزمالك فى تشاد.

وطلبت إدارة الزمالك من هيئة استاد بترو سبورت نقل مباراة الترجى التونسى والأهلى الليبى لتقام فى الثانية عصر نفس اليوم بدلا من الثامنة مساءً، على أن يخوض الزمالك مباراته فى الثامنة مساءً، نظرا لأن الفريق الليبى يخوض مبارياته فى مصر على استاد بتروسبورت، وسبق أن حدد موعد مباراته أمام الترجى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

فى سياق مختلف، كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك أن عودة الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند فى عقده يسمح للزمالك باستعادته فى منتصف الموسم.

وقال المصدر، إن رزاق سيسيه من المحترفين المميزين فى الدورى المصرى ويمتلك مستوى ثابتا خلال المواسم الماضية، ما يجعله إضافة قوية للزمالك عقب عودته بنهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك مع احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب فى المباريات الأخيرة مما أدى لظهوره بمستوى اقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

وأكد زيزو للمدير الفنى أنه يركز مع الفريق ومستواه فى ثبات ولا يشغل تفكيره بأى عروض خلال الفترة الحالة وأنه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق فى الدورى والبطولة الأفريقية.