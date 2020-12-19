مجاهد: أبو ريدة من أساتذتي.. لكن لن أنحاز له في الانتخابات من أجل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أنه لن ينحاز لهاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لن يضحى بسمعة مصر واتحاد الكرة بها من أجل الانحياز في الانتخابات لأي شخص.

وقال مجاهد: "مندوب فيفا تحدث معي للتواجد على رأس لجنة الإدارة الحالية منذ أسبوع تقريبًا في وجود هاني أبو ريدة، وقال له أنه يثق فيّ تمامًا".

وأكمل: "بالتأكيد هاني أبو ريدة له دور في وجودي مع اللجنة الحالية، كما سبق وأن رشح اللجنة الخماسية السابقة، فهو شخص دولي يجب الحفاظ عليه".

وأضاف: "تتلمذت على يد الدهشوري حرب وسمير زاهر وهاني أبو ريدة، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا دخل أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة فإنني لن أنحاز له".

واختتم: "لن أضحى بشكل مصر أو اتحاد الكرة من أجل أي شخص، وسأكون على مسافة واحدة من كل المرشحين".