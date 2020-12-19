مجاهد يوضح.. هل يطبق بند "تضارب المصالح" في انتخابات اتحاد الكرة على كل الإعلاميين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بند تضارب المصالح الذي سيتم تطبيقه في انتخابات اتحاد الكرة القادمة لن يطبق على كل من يعملون في العمل الإعلامي.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه غير مقبول العمل مع أحد رعاة اتحاد الكرة أو في قناة تمتلك حقوق بث المسابقات والترشح في الانتخابات.

وقال مجاهد: "لائحة القيم في فيفا تحدد معنى تضارب المصالح، هذا لا يعني استبعاد الشخص بمجرد الترشح للانتخابات، ولكن بعد الانتهاء من كافة إجراءات الترشيح يتم تحديد من يكون له الحق في استكمال الترشح من عدمه".

وأكمل: "هناك اختبارات نزاهة عبارة عن إقرارات يتم توقيعها أمام الاتحاد الدولي، وبعدها إذا ثبت وجود تضارب مصالح فيتم تطبيق البنود عليه، مثل من يعملون مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة مثلًا أو لو مصلحة مباشرة مع نادِ ما".

وأضاف: "من الوارد أن تكون مقدم برامج في قناة لا علاقة لها برعاة اتحاد الكرة أو أي شيء يربطه بالعمل فلا مانع من الترشح وممارسة مهامه حال النجاح".

واختتم: "ليس كل من يعمل في الإعلام بأي طريقة سواء التقديم أو التحليل بالكامل سيتم منعه أو سيصبح تحت طاولة تضارب المصالح، أما الوجود في المنصب في نفس وقت العمل مع رعاة الاتحاد فهذا لا يجوز".

الجدير بالذكر أن مجاهد أكد في تصريحات سابقة نيته التقدم بمقترحات للحكومة المصرية لإجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية يناير القادم، في ظل وجود قرار بمنع عقد جمعيات عمومية للهيئات الرياضية حتى يونيو المقبل.