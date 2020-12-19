"استثناء حكومي".. مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن انتخابات مجلس الإدارة القادم ستقام قبل نهاية شهر يناير القادم وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه سيتقدم بعدد من المقترحات للحكومة المصرية لعقد الجمعية العمومية التي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

وقال مجاهد: "لن نسبب حرج للدولة، سنرشح كافة الجوانب في اقتراحاتنا، سيتم عمل الانتخابات بكافة الإجراءات الاحترازية وفي نفس توقيت بطولة العالم لكرة اليد".

وأضاف: "مندوبو فيفا تواجدوا في مصر منذ أيام وكانوا يتواجدون في الفندق الذي تواجدت به وفود مهرجان القاهرة السينمائي، ويعرفون جيدًا أن الوضع الوبائي تحت السيطرة".

وأوضح: "سنعرض خطتنا على السادة المسؤولين أولًا، سيتم عرضها على الحكومة للحصول على استثناء من قرار إيقاف عقد الجمعيات العمومية الذي صدر منذ أيام".

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بمنع إقامة اجتماعات الجمعيات العمومية بكافة الهيئات الرياضية حتى شهر يونيو القادم، كإجراء احترازي للحد انتشار فيروس كورونا.

وأكمل جاهد: "نريد أن نخرج في النهاية بتنسيق وتوافق بين الاتحاد الدولي وأجهزة الدولة المصرية وحكومتها، لدينا مهلة حتى 31 يناير وقبل الأول من فبراير سيكون هناك مجلس منتخب".

وختتم: "أتمنى أن تتفهم الحكومة المصرية الأمر، يوم الأحد من الأسبوع القادم سنقدم كافة المقترحات للمسؤولين لعمل الانتخابات قبل الموعد الذي حدده فيفا لنا".