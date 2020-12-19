بعد الإجراءات المشددة في لندن.. هل يتأثر الدوري الإنجليزي بانتشار فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، انتقال العاصمة الإنجليزية لندن من المستوى الثالث لانتشار فيروس كورونا إلى الرابع، مما يتطلب المزيد من إجراءات الإغلاق المشددة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية، فإن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى، لن تتأثر مواعيدها بالإجراءات الجديدة التي سيتم إتباعها للحد من انتشار الفيروس.

وستتخذ السلطات الإنجليزية إجراءات جديدة في لندن تحديدًا للحدث من الفيروس، من بينها غلق أماكن الترفية، البيع بالتجزئة وكذلك صالونات تصفيف الشعر.

كما سيمنع خروج سكان لندن من المنزل مع وجود بعض الإعفاءات لممارسة الرياضة المنفردة، كما لن يسمح باجتماع أكثر من أربعة أشخاص في الهواء الطلق، مع إغلاق جميع الأماكن المغلقة.

وتتواجد أندية أرسنال، تشيلسي، كريستال بالاس، فولهام، وست هام وتوتنهام في مدينة لندن، وهم السداسي التابع لمدينة لندن في بريميرليج.