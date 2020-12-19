الطلائع يعلن تعافى رباعي الفريق من الكورونا

أعلن مسؤلو طلائع الجيش تعافى الرباعى "محمد بسام ومهند لاشين وناصر منسى وخالد سطوحى" من فيروس كورونا، بعد المسحة التى خضع لها اللاعبون استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بعد غيابهم عن مباراة أسوان .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة

الثالثة بالدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت ظهر الأربعاء على استاد بتروسبورت بالجولة الثانية للدورى وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبه، أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن الفريق تأثر بالغيابات

التى ضربت صفوفه بعدما اجتاح فيروس كورونا عدد من لاعبى الطلائع قبل مواجهة أسوان .

وأضاف المدير الفني للجيش، أن غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب فيروس كورونا تسبب في هزيمة فريقه موضحا أن اللاعبين أدوا في حدود المتاح .

أوضح العشري :" لم يقصر أي من لاعبي طلائع الجيش أحييهم وأمامنا 5 أيام للاستعداد لمباراة مصر للمقاصة الهامة في الجولة الثالثة ونتمنى عودة بعض اللاعبين من إصابتهم بكورونا.