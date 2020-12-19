أعلن مسؤلو طلائع الجيش تعافى الرباعى "محمد بسام ومهند لاشين وناصر منسى وخالد سطوحى" من فيروس كورونا، بعد المسحة التى خضع لها اللاعبون استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بعد غيابهم عن مباراة أسوان .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولةالثالثة بالدورى الممتاز.
وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت ظهر الأربعاء على استاد بتروسبورت بالجولة الثانية للدورى وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.
ومن جانبه، أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن الفريق تأثر بالغيابات
وأضاف المدير الفني للجيش، أن غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب فيروس كورونا تسبب في هزيمة فريقه موضحا أن اللاعبين أدوا في حدود المتاح .
أوضح العشري :" لم يقصر أي من لاعبي طلائع الجيش أحييهم وأمامنا 5 أيام للاستعداد لمباراة مصر للمقاصة الهامة في الجولة الثالثة ونتمنى عودة بعض اللاعبين من إصابتهم بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع يعلن تعافى رباعي الفريق من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.