انتهى اليوم الأول لفعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حالياً في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠. وأظهرت النتائج الأولية للتحكيم السري تفوق بطلنا المصري المحترف في كمال الاجسام ممدوح السبيعي الملقب "بيج رامي" ، وأنه أصبح على أعتاب خطوات قليلة من نيل لقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين حسب توقعات كل خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر له من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب لقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين حسب توقعات كل خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر له من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضاً بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك تجدر الاشاره أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح قد انطلقت فعالياتها في ساعة مبكره اليوم السبت في "الثالثة فجراً" بتوقيت مصر الثامنه مساءاً بتوقيت أورلاندو فلوريدا اميركا. ومن المقرر أن يبدأ العرض النهائي فجر الأحد بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.

كانت هذه تفاصيل خبر " بيج رامي" مرشح بقوة لنيل لقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الاجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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