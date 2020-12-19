هيثم شعبان يمدد راحة 5 لاعبين من سيراميكا كليوباترا

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تمديد الراحة السلبية لخمسة لاعبين، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعي صباح غد الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز.

وكان هيثم شعبان قرر منح كل اللاعبين راحة

سلبية مدتها 24 ساعة، ما عدا الخماسي، أحمد محسن ومحمد ابراهيم ومحمد مسعد ومحمود نبيل ورجب بكار الذين حصلوا على راحة 48 ساعة.

ويخوض الخماسي التدريبات بشكل طبيعي

صباح غد الأحد على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي استعدادا لمباراة بيراميدز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد، الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.