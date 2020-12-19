مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر اليوم بالدوري الإيطالي

تابع بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد وبارما، يواجه يوفنتوس ضيفه بارما على ملعب إنيو تارديني في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء اليوم السبت 18 ديسمبر 2020، في الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر اليوم عبر قناة beIN Sports HD 4، بصوت المعلق سوار الذهب، عند الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

كما يتيح موقع الوفد رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر اون لاين قبل انطلاق اللقاء بقليل وسنكون في تغطية مباشرة لنقل احدث هذا اللقاء.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم أمام بارما، بعد تعادله 1-1 مع أتلانتا في الجولة الماضية، وسيكون مطالب بالعودة لطريق الفوز حتى لا تتعقد الأمور عليه في ويبتعد في سباق اللقب، حيث يحتل البيانكونيري حالياً المركز الثالث حالياً برصيد 24 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل مثلها من أصل 12 جولة.

ويجب على فريق أندريا بيرلو عدم التفريط بأي نقاط حتى لا يتراجع مركز في الترتيب، رغم ذلك، لم يخسر يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خسر مباراة واحدة فقط من 18 في جميع المسابقات.

في المقابل، يخوض بارما اللقاء، وهو في مستوى جيد، فهو لم يتلقى أي خسارة في الخمس مباريات الأخيرة، وتعادل في آخر ثلاث مباريات بشكل متتالي، بما في ذلك التعادل 2-2 أمام المتصدر ميلان في المرة الأخيرة، ويأمل في الخروج بنتيجة طيبة أمام اليوفي، ويتواجد بارما في المركز الرابع عشر على قائمة الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

تشكيلة يوفنتوس الرسمية أمام بارما (3-4-1-2) : تشيزني دانيلو – بونوتشي – دي ليخت ساندرو – ماكيني – بينتاكور – كولوسيفسكي رامزي موراتا – كريستيانو رونالدو.