إيفرتون يعمق جراح آرسنال بفوز مستحق ويقتنص وصافة الدوري الإنجليزي

حقق فريق إيفرتون فوزا مستحقا على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

تقدم إيفرتون بالهدف الأول في الدقيقة 22 سجله مدافع ارسنال روب هولدينج بالخطأ في مرماه وتعادل بيبي

لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ، قبل أن يعاود إيفرتون التقدم بالهدف الثاني للاعب ياري مينا في الدقيقة 45 ، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون بهدفين لهدف .

وضم تشكيا آرسنال لمواجهة إيفرتون كل من :

لينو في حراسة المرمى.

تيرني - لويز – هولدينج ، في خط الدفاع .

ساكا - سيبايوس - النني – نيلز ، في خط الوسط

ويليان - نيكيتاه – بيبي ، في خط الهجوم .

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 26 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد رصيد ارسنال عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.