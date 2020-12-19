شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي “رونالدو يعود للطيران”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة “يوفنتوس وبارما” في قمة مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 في الجولة 13 من الدوري الايطالي الدرجة الأولى موسم 2021/2020.

نقلت مباراة “يوفنتوس وبارما” في البث المباشر على قناة بين سبورت القطرية 1 و4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما نقلت على قناة دازن إيطاليا الأولى.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر ، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بارما إنيو تارديلي.

وشهدت أول 30 دقيقة تسجيل يوفنتوس لهدفين متتاليين حملا إمضاء السويدي ديان كولوسيفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من صناعة أليكس ساندرو وآلفارو موراتا – على الترتيب -.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني برأسية مذهلة بعدما طار على الكرة بطريقته الاعتيادية داخل منطقة الجزاء، وذلك عند الدقيقة 26، بعد ثلاث دقائق فقط من الهدف الافتتاحي لكولوسيفسكي.

وغاب عن صفوف يوفنتوس الرباعي “آرثر ميلو وجورجيو كيليني وديميرال وباولو ديبالا” بسبب إصابات عضلية، بينما غاب عن بارما كل من نيكولوسي كافيجليا وميهايلا.

ودخل يوفنتوس هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، أقل من ميلان المتصدر بأربع نقاط، بينما يحتل بارما المركز ال14 برصيد 12 نقطة.

وبدأ المدير الفني لليوفي “آندريا بيرلو” هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من “بوفون – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو – أليكس ساندرو – كولوسيفسكي- مكيني – رامسي – بينتانكور – كريستيانو رونالدو – آلفارو موراتا”.

أما مدرب بارما “فابيو ليفراني فقد بدأ بتشكيلة مكونة من “سيبيه – برونو ألفيش – جاجليولو – أوسوريو – إياكوبوني – كوريتيتش – زوهم – كوسكا – هيرناني – كورنيليوس – جيرفينيو”.

شاهد فيديو اهداف يوفنتوس وبارما

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