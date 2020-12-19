بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وبارما” في قمة مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 في الجولة 13 من الدوري الايطالي الدرجة الأولى موسم 2021/2020.

تنقل مباراة “يوفنتوس وبارما” في البث المباشر على قناة بين سبورت القطرية 1 و4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة دازن إيطاليا الأولى.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر ، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بارما إنيو تارديني.

يغيب عن صفوف يوفنتوس الرباعي “آرثر ميلو وجورجيو كيليني وديميرال وباولو ديبالا” بسبب إصابات عضلية، بينما يغيب عن بارما كل من نيكولوسي كافيجليا وميهايلا.

يدخل يوفنتوس هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، أقل من ميلان المتصدر بأربع نقاط، بينما يحتل بارما المركز ال14 برصيد 12 نقطة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي رابط كورة لايف

بارما 0-2 يوفنتوس

???? ملعب إنيو تارديني (بارما)

???? الدوري الايطالي (الجولة 13)

جارية الآن

تشكيلة يوفنتوس: “بوفون – كولوسيفسكي – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو – أليكس ساندرو – مكيني – رامسي – بينتانكور – كريستيانو رونالدو – آلفارو موراتا”.

تشكيلة بارما: “سيبيه – برونو ألفيش – جاجليولو – أوسوريو – إياكوبوني – كوريتيتش – زوهم – كوسكا – هيرناني – كورنيليوس – جيرفينيو”.

شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وبارما – اضغط هنا –

الشوط الأول

23 ⚽️ هدف ليوفنتوس | كولوسيفسكي

23 ???? صناعة هدف يوفنتوس | أليكس ساندرو

27 ⚽️ هدف ليوفنتوس | كريستيانو رونالدو

27 ???? صناعة هدف يوفنتوس | آلفارو موراتا

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