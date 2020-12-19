اخبار السعودية | عمر السومة يُثير قلق جماهير الاهلي!

يُعتبر محترف الاهلي، المهاجم السوري عمر السومة، من أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، ويرتبط اسمه كثيرًا بإمكانية الانتقال إلى فريق آخر سعودي، خصوصًا مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الراقي.

وخلال الساعات الماضية، أكدت صحيفة “الشبابية” على موقع “تويتر” أن مهاجم الاهلي استقر على دخول الفترة الحرة في يناير، دون التوقيع على عقدٍ جديد مع ناديه أو أي نادٍ آخر، مفضلاً الانتظار حتى الصيف المقبل لحسم مستقبله.

وكانت بعض المصادر قد كشفت أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا تلقى عدة عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها من نادي الاتحاد.

لكن المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد دياب، شدد على عدم وجود أي مفاوضات مع السومة، مشيرًا إلى ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين الحاليين.

وسجل السومة حتى الآن 125 هدفًا في 135 مباراة شارك فيها مع الاهلي في الدوري السعودي، ويفصل اللاعب هدفاً واحداً عن معادلة رقم النجم السعودي السابق ناصر الشمراني، الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي، والذي دوّن اسمه بتسجيل 126 هدفًا.

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