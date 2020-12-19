سوق الانتقالات | لماذا يعد ميلان الأقرب لضم نجم اتالانتا بابو جوميز؟

يعد نادي ميلان المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع النجم الارجنتيني “أليخاندرو جوميز” قائد اتالانتا المشهور بـ”بابو جوميز” في الميركاتو الشتوي القادم وفقا للتقارير، بسبب موقف ماتيا كالدارا.

اللاعب الأرجنتيني الدولي مستعد للرحيل بعد خلاف مرير مع المدرب جيان بييرو جاسبريني، لكن بما أنه متعاقد حتى يونيو 2023، فإن النادي لن يسمح له بالرحيل مجانًا.

ويُعتقد أن السعر المطلوب يبلغ حوالي 15 مليون يورو حالياً، على الرغم من وجود عناصر أخرى ستؤثر على قراره.

ورفض جوميز بالفعل الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو القطري، كما أن نادي النصر السعودي كان مهتماً بخدماته لكنه رفض لأن عائلته استقرت في إيطاليا وتحديداً في منطقة لومباردي، وتظل هذه مشكلة ملحة بالنسبة لبابو جوميز، ولهذا السبب يظل ميلان وإنتر المرشحين الأوفر حظًا للظفر بخدماته.

ويشير تقرير صحيفة كوريري ديللو سبورت، إلى الأسباب التي تجعل ميلان له اليد العليا للظفر بخدمات جوميز، أولها تكتيكيًا، لأنه سيكون لديه حرية أكبر بكثير في طريقة ستيفانو بيولي 4-2-3-1 مقارنة مع أنطونيو كونتي “الإنتر” في 3-5-2.

والسبب الآخر مالي وفقاً لنفس المصدر، لأنه في حين أن ميلان لديها ميزانية انتقالات محدودة، إلا أن لديهم بالفعل صفقة سارية مع أتالانتا،اذ تم إعارة كالدارا إلى النادي المتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، قبل عام مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو في نهاية هذا الموسم وهو المبلغ المطلوب في المهاجم الارجنتيني، ويمكنهم ببساطة مسح هذا المبلغ وتبادل كالدارا و جوميز، حيث يتم منح كلاهما نفس السعر تقريبًا.

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