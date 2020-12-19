شاهد | محمد أبو تريكة: صلاح برشلوني، لكنه سيذهب إلى ريال مدريد في هذه الحالة

أكد الاسطورة محمد أبو تريكة خلال تحليله لمباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة 14 من الدوري الإسباني عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية، مساء اليوم السبت، ميول نجم منتخب مصر “محمد صلاح” للانتقال إلى صفوف البرسا، إذا ما سنحت له الفرصة لتحقيق ذلك خلال صيف 2021، بسبب تشجيعه للفريق منذ أن كان صغيرًا.

وطالب اسطورة المنتخب المصري والنادي الاهلي إدارة برشلونة متمثلة في جوان لابورتا، بصفته المُرشح الأوفر حظًا لخطف كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة، بدء مفاوضات جادة مع محمد صلاح قبل انتهاء مسيرة ليونيل ميسي مع الفريق، حيث سيلعب تواجد ميسي دورًا هامًا في تحقيقه لهذه الثنائية المذهلة.

وجاء هذا التصريح بعدما اعترف محمد صلاح في حديث خص به صحيفة AS المدريدية بترحيبه بفكرة الانتقال إلى أحد كبار الدوري الإسباني “ريال مدريد أو برشلونة” خلال الفترة القادمة من مسيرته.

وقال محمد أبو تريكة تعقيبًا على هذا الحوار الذي نشرته الصحيفة واسعة الانتشار في عددها الصادر صباح اليوم السبت “أي لاعب في العالم يُطلب من جانب ريال مدريد أو برشلونة من الصعب عليه أن يرفض، وبالنسبة لي أتمنى رؤية محمد صلاح في برشلونة بشرط استمرار ليونيل ميسي مع الفريق لسنوات قادمة، أما لو رحل ليونيل ميسي فأنصح صلاح بالذهاب إلى ريال مدريد”.

وأضاف في حديثه مع المذيع القطري محمد سعدون الكواري في الاستوديو التحليلي بقنوات بي إن سبورتس “بالتأكيد أتمنى رؤية ثنائية ليونيل ميسي وصلاح في فريق واحد خاصةً برشلونة، لكن هل باستطاعة الرئيس القادم لبرشلونة (جوان لابورتا) جمع الثنائي معًا؟ وهل ليفربول يمكنه التفريط في محمد صلاح بهذه السهولة؟ وهل يستطيع لابورتا توفير مبلغ 250 مليون يورو لاتمام الصفقة؟”.

وشدد أبو تريكة خلال حديثه على نقطة تأثير بقاء ميسي في كامب نو، قائلاً “كما قلت، لو رحل ميسي عن برشلونة فيجب أن ينتقل صلاح إلى ريال مدريد“.

وأردف “عمومًا محمد صلاح هو صاحب القرار النهائي وله الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، فقد وصل إلى مرحلة النضج الكامل، ويستطيع تقييم الأمور واتخاذ القرار الصحيح المناسب له”.

وتساءل قائلاً “هل صلاح يشعر بالسعادة مع ليفربول الحالي وسط مشروع يورجن كلوب الذي جلب العديد من الانجازات الهامة للفريق؟ وهل عند محمد صلاح مقدرة القيام بتجربة جديدة في برشلونة أو ريال مدريد؟”.

وختم أبو تريكة بتأكيده على نقطة انتماء محمد صلاح، حين رد بشكل حاسم على سؤال محمد سعدون الكواري “هل صلاح برشلوني؟”، فقال “نعم، هو يشجع ويحب برشلونة”.

شاهد فيديو حديث أبو تريكة