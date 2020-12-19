اخبار السعودية | نجم النصر السابق يُدعم حمدالله برسالة رائعة

أعرب أسطورة نادي النصر، ماجد عبدالله، عن ثقته في عودة محترف الفريق النصراوي، عبدالرزاق حمدالله، إلى مستواه المعهود، بعدما مر بظروف صعبة خلال الموسم الحالي، وغابت أهدافه الحاسمة في بطولة الدوري السعودي.

ووجه نجم النصر السابق رسالة إلى عبد الرزاق حمدالله من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها “نجمنا عبدالرزاق حمدالله كل لاعب يمر بظروف صعبة في مسيرته الكروية تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها”.

وتابع بقوله “حمدالله أنت أحد هؤلاء النجوم، تمتلك إمكانيات كبيرة وحسّ تهديفي عالي جداً، وأثق في عودتك إلى ما كنت عليه، تأكد بأنك قادر على العودة بإذن الله”.

جدير بالذكر أن مهاجم النصر تُوج اليوم بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف بالتساوي مع البرازيلي جونيور نيغراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كما تساوى اللاعبين برصيد تمريرة مساعدة واحدة لكل منهما، ولكن حمدالله حصل على جائزة الهداف كونه لعب عدد دقائق أقل خلال البطولة.

وكان حمدالله قد قاد النصر للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر بركلات الترجيح من بيرسيبوليس الإيراني، وبات أول لاعب مغربي يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا.

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