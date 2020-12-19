بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي inwi

يقدم الخليج 365 بث مباشر لمباراة الرجاء ونهضة بركان ضمن مباريات اليوم في الدوري المغربي للمحترفين انوي inwi، لحساب الجولة الرابعة.
تنطلق مباراة الرجاء ونهضة بركان في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت المغرب ، 20:30 بتوقيت مصر ، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب بركان البلدي شرق المملكة المغربية.
وينقل لقاء حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية 2020 “نهضة بركان” أمام حامل لقب الدوري المغربي الموسم الماضي “الرجاء البيضاوي“، عبر البث المباشر الخاص بـ القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي محمد العدالي.
وانتفض الرجاء بعد سقوطه في فخ التعادل الايجابي 3/3 أمام مضيفه الفتح الرباطي خلال الجولة الأولى من البطولة المغربية الاحترافية موسم 2021/2020، بتحقيقه لفوزين متتاليين أمام سريع وادي زم ومولودية وجدة، ما ساعده على الصعود للمركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بركان وشباب المحمدية وأولمبيك آسفي.
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