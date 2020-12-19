كلوب يتجاهل تصريحات محمد صلاح ويكشف سبب تواجده بديلًا أمام كريستال بالاس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاهل يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإجنليزى، تصريحات محمد صلاح، نجم الريدز، التي ألمح خلالها بالرحيل عن ليفربول إلى أحد عملاقى الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.
وجاءت تصريحات محمد صلاح قبل مشاركته كبديل خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، والتى حقق الريدز خلالها الفوز بسباعية نظيفة، أحرز خلالها صلاح هدفين وصنع هدف.
وعندما سئُل كلوب، عن تصريحات صلاح الأخيرة، قال: «ليس لدي ما أقوله، كل شيء على ما يرام من جانبي، صلاح لعب المباريات الأربع الأخيرة، في فترة زمنية ضيقة، إشراكه في نصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة، هكذا هو الحال».
ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفا.
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