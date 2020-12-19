شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى للبدلاء وخفيف للأساسيين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء بيراميدز، وخاضوا تدريبات فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، لتجهيزهم للفترة المقبلة التي تشهد ضغط كبير في المباريات.
وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة بيراميدز، وخاضوا تدريبات خفيفة تحت قيادة كوستا مدرب الفريق، ثم توجه اللاعبين لعمل تدريبات استشفائية بالجيمانيزوم، لتجنب الإرهاق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر مران قوى للبدلاء وخفيف للأساسيين في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.