شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لست تابعًا لأحد.. و«أبوريدة» لم يتدخل لتعييني رئيسًا للجنة الثلاثية بالجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لن يلتفت للصغائر والمهاترات، وسيركز فقط في العمل وإنجاز مهمته بعيدًا عن المغرضين والمتربصين.

وقال «مجاهد» إنه سيطبق القانون واللوائح بمنتهى العدل والحيادية والشفافية، وأنه لم ولن يكون تابع لأحد.

ونفى «مجاهد» تدخل المهندس هاني أبوريدة، عضو الكتب التنفيذي للفيفا، في اختياره لرئاسة اللجنة، كما فعل مع عمرو الجنايني ولجنته، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تعيينهم وترشيحهم، بحسب قوله.

وطالب «مجاهد» الجميع بالالتفاف حول الكرة المصرية في الفترة المقبلة، ونبذ التعصب والبعد عن الشائعات وترويج الأكاذيب.