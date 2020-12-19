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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيميوني: الفريق قدم اداءً جيداً امام التشي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
اشاد المدرب الأرجنتيني لنادي اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في انتصار فريقه على إلتشي بنتيجة 3 - 1 في الليغا.
وخلال تصريحات له، قال سيميوني: : لقد كانت مباراة جيدة بها بعض الأمور التي يجب تحسينها، وأخرى أضافها الفريق لأدائه".
وأضاف: "الخطط لا تؤثر بشكل كبير في المواقف، الاستعداد والتمركز بشكل جيد هما أفضل حلول للهجوم، الفريق قدم أداء جيدا في معظم أوقات اللقاء، نحن حظينا بفرص، ومنها جاء الهدف الأول".
واختتم: "في الشوط الثاني واصلنا بنفس الطريقة، ومن ثم جاء الهدف الثاني، وبعد ذلك ألحقوا بنا الضرر عندما أصبحت النتيجة 2-1، والتي دائما ما تكون مقلقة، وفي النهاية انتهى اللقاء بالفوز 3-1".
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