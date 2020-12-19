هاسنهوتل: كانت مشاركة إنغز اليوم مجازفة وحصدنا نتيجة قرارنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

تحدث مدرب ​ساوثامبتون​ ​رالف هاسنهوتل​ عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه ​داني إنغز​ خلال الهزيمة 0-1 أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وصرح هاسنهوتل عقب المباراة: " تعرض لإصابة في أوتار الركبة، لم يكن أمامنا يوم واحد للتعافي، كانت مشاركة إنغز اليوم مجازفة، آمل ألا يكون الأمر سيئاً للغاية، سيخضع للفحص وسنرى".

وأضاف: "اضطر إنغز إلى مغادرة الملعب في وقت مبكر، لولا أننا كنا نواجه مانشستر سيتي لما قررنا مشاركته في المباراة".

وختم هاسنهوتل: "لكننا فعلنا ذلك والآن نحصل على نتيجة هذا التصرف، آمل ألا يكون الأمر سيئاً جداً كما قلت".