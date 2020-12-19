شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان: لم نركز على بعض المواقف الحاسمة امام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 اكد مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني ​رونالد كومان​ ان فريقه خاض مباراة صعبة للغاية أمام ​فالنسيا​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​.

وصرح كومان قائلا: "المباراة أمام فالنسيا كانت صعبة للغاية، انه خصم اعتاد خلق المشاكل امام منافسيه". وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وأسف بشأن ما حدث، لقد لعبنا مباراة متوسطة أو أقل في المجمل ولكن نقص التركيز قد كلف الفريق نقطتين هامتين". واختتم: "كانت مباراة صعبة للغاية، لقد عدنا في النتيجة وتقدمنا بهدفين بعد التأخر بهدف في بداية اللقاء وكنا أقرب للفوز في الكثير من الأحيان، كانت الأمور في يدينا ولكن كان علينا أن نكون أكثر تركيزًامن أجل حسم اللقاء والنتيجة، كانت لدينا فرص خطيرة، لكننا لم نركز على بعض المواقف الحاسمة".

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