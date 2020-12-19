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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أراخو: أشعر بالمرارة لأننا أردنا النقاط الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
أشار لاعب برشلونة رونالد أراخو إلى أنه سعيد بتسجيل أول أهدافه مع النادي الكتالوني رغم شعوره بمرارة التعادل 2-2 أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الليغا.
وصرح أراخو عقب اللقاء: "أشعر بالمرارة لأننا أردنا النقاط الثلاث، ومن المؤسف أنهم قيدونا، ارتكبنا بعض الأخطاء لكن علينا العمل، وهذا أمر مؤسف لأنه سنحت لنا الفرص ولم تدخل الكرة في الشباك".
وأضاف: "إذا سجلنا المزيد من الأهداف، لكنا أكثر هدوءاً، الفريق جيد، ونأمل أن نستمر لاحقاً في تحقيق الفوز".
وأردف حول هدفه في شباك فالنسيا: "سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع برشلونة، من الجيد أن أسجل في هذا النادي لكن حزين بسبب التعادل، أحب الفوز، علينا تصحيح الأخطاء ومواصلة التحسن".
وختم أراخو: "علينا التفكير في مواجهة الثلاثاء (أمام إيبار) ونحاول الفوز بها، إنه أفضل هدف سجلته لما يعنيه وأريد تكريسه لزوجتي ووالديّ".
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