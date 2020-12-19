أراخو: أشعر بالمرارة لأننا أردنا النقاط الثلاث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

أشار لاعب ​برشلونة​ ​رونالد أراخو​ إلى أنه سعيد بتسجيل أول أهدافه مع النادي الكتالوني رغم شعوره بمرارة التعادل 2-2 أمام ​فالنسيا​ ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الليغا.



وصرح أراخو عقب اللقاء: "أشعر بالمرارة لأننا أردنا النقاط الثلاث، ومن المؤسف أنهم قيدونا، ارتكبنا بعض الأخطاء لكن علينا العمل، وهذا أمر مؤسف لأنه سنحت لنا الفرص ولم تدخل الكرة في الشباك".

وأضاف: "إذا سجلنا المزيد من الأهداف، لكنا أكثر هدوءاً، الفريق جيد، ونأمل أن نستمر لاحقاً في تحقيق الفوز".

وأردف حول هدفه في شباك فالنسيا: "سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع برشلونة، من الجيد أن أسجل في هذا النادي لكن حزين بسبب التعادل، أحب الفوز، علينا تصحيح الأخطاء ومواصلة التحسن".

وختم أراخو: "علينا التفكير في مواجهة الثلاثاء (أمام إيبار) ونحاول الفوز بها، إنه أفضل هدف سجلته لما يعنيه وأريد تكريسه لزوجتي ووالديّ".