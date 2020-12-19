عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

اكد مدرب نادي ​ساسولو​ ​روبرتو دي زيربي​ أن مواجهة ​ميلان​ ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم من الإنتر أو يوفنتوس، موضحا أن كلا الفريقين يمتلكان هوية تكتيكية مماثلة.



وفي حديث له، قال دي زيربي: "ميلان لديه هوية دقيقة ويتعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة، سواء كانت في الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي، ضد خصم قوي أو ضعيف".

واضاف: "سيكون الأمر أصعب بالنسبة لنا مما كان عليه ضد إنتر ميلانو أو يوفنتوس، لأنهم يتمتعون بحماس فريق يتصدر القائمة بالفعل ولم يهزم طوال الموسم في الدوري الإيطالي".

واختتم: "إنه أمر مهم بالنسبة لنا، فبعد ثلاث سنوات من العمل الشاق، نقاتل مع القادة والفوز سيضعنا على بعد نقطتين فقط من الصدارة، هذا شيء يجب أن نفخر به ويظهر إلى أي مدى وصلنا".